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Второе серебро за два дня. Фристайлистка Романовская с медалью на втором этапе Кубка мира подряд

22.12.2019 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действующая чемпионка мира в лыжной акробатике белоруска Александра Романовская выиграла уже вторую серебряную медаль на этапах Кубка мира сезона 2019/20. 22 декабря в китайском Шимао-Лотус-Маунтин состоялся второй из семи турниров в кубковом розыгрыше.


Фото из личного архива Михаила Курловича

Романовская финишировала с результатом 97,07 балла. Как и днем ранее, Саша уступила лишь китаянке Ксю Ментао (110,77), обладательнице Малого хрустального глобуса в прошлом сезоне.

В финале 2 Саше не удалось реализовать чисто прыжок «бланж-винт-винт». В тренерском штабе команды причинами этому видят напряженный график — два этапа Кубка мира за двое суток, а также перенос соревнований на утро из-за проведения выставочного командного турнира по лыжной акробатике во второй половине дня.

«Какие мальчики? Дайте мне прыгнуть!» Как Романовская стала второй чемпионкой мира в нашем фристайле

Олимпийские чемпионки из Беларуси Алла Цупер и Анна Гуськова вновь оказались далеко от пьедестала. Аня стала 9-й (82,53). После прошлогодней травмы Гуськова пока выступает с двухсальтовыми прыжками: набирается уверенности и увеличивает напрыжку перед переходом на трехсальтовый трамплин. Алла показала 14-й (71,97) результат дня. В отличие от Гуськовой Цупер пошла на тройное сальто, однако выполнила прыжок с помарками.

Само решение с прыжком такой сложности — не столько ошибка Цупер, сколько задел на будущее. Увеличение коэффициентов за трехсальтовые прыжки простимулировало спортсменок, и теперь в туре пять фристайлисток имеют в активе такие прыжки, хотя на Олимпийских играх 2014 года и 2018 года, когда побеждали Цупер и Гуськова соответственно, это было редкостью. Нынче же рассчитывать на выход финал 2, где борьбу за подиум ведут шесть лучших акробаток, без такой программы трудно.

В мужской части соревнований на втором этапе Кубка мира лучшим среди белорусов оказался Дмитрий Мазуркевич — 8-е место (103,95). Максим Густик выдал 10-й результат (102,66), Павел Дик — 11-й (94,35). Победу одержал китаец Ци Гуанпу (128,05).

В общем зачете Кубка мира у лыжных акробатов после двух этапов у женщин Саша Романовская расположилась со 160 баллами на втором месте, уступая Ксю Ментао 40 очков, Алла Цупер 8-я, Аня Гуськова — 10-я. В мужском зачете Максим Густик находится на промежуточном 6-м месте, Дмитрий Мазуркевич — на 12-й позиции, Павел Дик — на 14-й.

Напомним, что нынешний сезон в лыжной акробатике состоит из семи этапов. Два первых состоялись в Шимао-Лотус-Маунтин. Следующий пройдет более чем через месяц в Москве. Далее розыгрыш Кубка мира примут американский Дир-Вэлли, Раубичи (22 февраля), Алматы и Красноярск. Чемпионата мира по фристайлу в 2020-м не будет, так как этот турнир проводится раз в два года.

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Как и днем ранее, Саша уступила лишь китаянке Ксю Ментао (110,77), обладательнице Малого хрустального глобуса в прошлом сезоне.
 
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