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Подводим итоги встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. О чём удалось договориться?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интеграционная повестка определила уходящую неделю. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но не только. В городе на Неве решались вопросы углубления интеграции в Союзном государстве.
Юлия Огнева, СТВ:
Куда более ожидаемой стала встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина. Оно и понятно: столько информационного шума, сколько породила тема углубленной интеграции, давно не было. Но караван идет по обозначенному главами государств маршруту. И прогресс очевиден: после встречи в Санкт-Петербурге сторонам осталось согласовать всего 3 из 31 дорожной карты.
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Подводим итоги встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. О чём удалось договориться?
Новости Беларуси. Интеграционная повестка определила уходящую неделю. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета и...
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