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Подводим итоги встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. О чём удалось договориться?

22.12.2019 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интеграционная повестка определила уходящую неделю. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но не только. В городе на Неве решались вопросы углубления интеграции в Союзном государстве.

Подводим итоги встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. О чём удалось договориться?

Юлия Огнева, СТВ:
Итак, председательство в органах Евразийского экономического союза переходит к Беларуси. Главой ЕЭК, как и анонсировалось, станет Михаил Мясникович, экс-премьер-министр и спикер Совета Республики. Пожалуй, это главное, что можно сказать по итогам Высшего Евразийского экономического совета.

Куда более ожидаемой стала встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина. Оно и понятно: столько информационного шума, сколько породила тема углубленной интеграции, давно не было. Но караван идет по обозначенному главами государств маршруту. И прогресс очевиден: после встречи в Санкт-Петербурге сторонам осталось согласовать всего 3 из 31 дорожной карты.

Подводим итоги встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. О чём удалось договориться?

Подробности в видеоматериале Евгения Пустового.

Подводим итоги встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. О чём удалось договориться?

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Люди в материале: Юлия Огнева, Евгений Пустовой
 
 
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Новости Беларуси. Интеграционная повестка определила уходящую неделю. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета и...
 
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