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«Хотела прийти в магазин и рассчитаться бонусами». История белоруски, которая не поняла условий акции

22.12.2019 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Скидки, акции, распродажи, бонусы. Все это буквально переключает тумблеры в нашей голове, и мы вроде как становимся охотниками за выгодой, но на самом же деле – жертвами маркетинговых капканов, так предусмотрительно и невзначай расставленных повсюду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Хотела прийти в магазин и рассчитаться бонусами». История белоруски, которая не поняла условий акции

Ирина Луферова, жертва магазинного обмана:
Так получилось, что я собирала бонусы на своей карте и хотела в какой-то момент прийти в магазин и рассчитаться бонусами. Можно же до 95 % рассчитаться бонусами. 

«Хотела прийти в магазин и рассчитаться бонусами». История белоруски, которая не поняла условий акции

О какой лояльности к ритейлу можно говорить, когда теперь каждый раз с ним ассоциируется надувательство и всплывает в памяти неприятная история. Ирина копила бонусы, бережно не списывала их полгода. Регулярно интересовалась, есть ли сроки, ограничивающие накопление. И в один момент 12 рублей просто аннулировались. И вроде мелочь, а неприятно.

«Хотела прийти в магазин и рассчитаться бонусами». История белоруски, которая не поняла условий акции

Ирина Луферова:
Это неприятно. Тут еще ситуация такая, что сами сотрудники этой торговой сети не знают, сколько действуют эти бонусы. Когда я попыталась узнать, мне сказали: «Мы не знаем». У нашего коллеги была такая же ситуация.

«Хотела прийти в магазин и рассчитаться бонусами». История белоруски, которая не поняла условий акции

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Новости Беларуси. Скидки, акции, распродажи, бонусы. Все это буквально переключает тумблеры в нашей голове, и мы вроде как становимся охотниками за выгодой, но...
 
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