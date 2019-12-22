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Роковая любовь Симонова, алкоголизм и страшная смерть. Какой была жизнь любимицы Сталина Валентины Серовой

23.12.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На дворе стоял морозный декабрь 1975 года. Прощание назначили на утро. В фойе Театра киноактера внесли гроб. Большая часть собравшихся на панихиду никогда не знали усопшую лично: просто пришли полюбопытствовать. Оно и к лучшему: ведь всех немногочисленных друзей и родственников умершей сковывал плохо скрываемый ужас от увиденного.

В гробу лежала старая, потрепанная жизнью женщина, со страшными ранами на лице, полученными в пьяных драках. Их не мог скрыть даже толстый слой грима. И только портрет, стоявший у изголовья, заставлял поверить в то, что она и невероятная красавица, звезда театра и кино Валентина Серова — один и тот же человек. Что случилось с прославленной актрисой, которая ушла от нас в 58 лет?

Валентина, тогда еще Половикова, родилась в Харькове то ли в 1917-м, то ли 1919-м году. Путаница произошла вот из-за чего. Когда будущая артистка решила поступать в Центральный техникум театрального искусства, то не прошла по возрасту — набор велся с 16 лет.

Девушка исправила заветные цифры в свидетельстве о рождении и стала постигать азы актерского мастерства. Тяга к нему ей досталась от матери: грубой, самовлюбленной и даже немного вульгарной женщины, но очень талантливой актрисы своего времени.

Отца — инженера-гидролога Василия Половикова — репрессировали. Мама зарабатывала на жизнь, и на ребенка времени не хватало. Поэтому детство малышка провела у бабушки с дедушкой в простой крестьянской семье. Потом долгие годы она будет сражаться с акцентом, приобретенным в то время.

Вале исполнилось 6 лет, когда мама забрала ее в Москву. Клавдия получила место в одном из столичных театров и часто брала дочь с собой на работу. Там и состоялся актерский дебют Валентины: она сыграла мальчика Давида в спектакле «Настанет время», где ее мать исполняла главную роль.

Уже в 1934 г. Серова снимается в своей первой картине — «Груня Корнакова», потом будет «Строгий юноша» (1936). Но настоящая слава найдет ее в «Девушке с характером» (1939). Там Валентина воплотила на экране образ красивой и отважной Кати Ивановой. После выхода ленты в прокат актрисе стали приходить тысячи писем с признаниями в любви от мужчин и восхищенными комплиментами от женщин, которые хотели бы быть на нее похожи.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Нинель Лардес (@nv_l8) 7 Июл 2019 в 1:27 PDT

В титрах «Девушки» Валентина фигурирует как Серова. Фамилию, которую артистка пронесет через всю жизнь, она получила после свадьбы с легендарным летчиком, прославленным героем гражданской войны в Испании — Анатолием Серовым.

Это была любовь с первого взгляда. Они познакомились и немедленно расписались. Он мог провожать ее вечером на Ленинградском вокзале в Москве, а уже утром прилететь в Ленинград, чтобы встретить Валентину на Московском вокзале. Пара жила в роскошной пятикомнатной квартире в Лубянском проезде и была счастлива как никто другой. Через некоторое время Валентина поняла, что ждет ребенка. Стала более тревожной и с замиранием сердца провожала мужа на очередное задание.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @elena___eks 24 Сен 2017 в 2:04 PDT

В тот роковой день он улетел вместе со знаменитой летчицей Полиной Осипенко на испытания нового самолета. А у Валентины — премьера. Играли пьесу Максима Горького «Зыковы». Валентина сидела на гриме, когда к ней зашел худрук Театра имени Ленинского комсомола Иван Берсенев и сказал: «Анатолию очень нехорошо… Он погиб».

Преодолевая боль, беременная вдова вышла на сцену и не сорвала спектакль. Ее большой любви был отмерен всего только год. Спустя три месяца после смерти мужа она родит сына, которого назовет в честь отца — Анатолием.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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