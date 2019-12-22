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Минобороны России ужимает казарменный фонд на территории Беларуси

23.12.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как подсчитал «Ежедневник», за пять лет (2016-2020 годы) площадь казарменно-жилищного фонда двух военных городков России на территории Беларуси уменьшилась в более чем 7 раз и продолжает сокращаться.

Минобороны России ужимает казарменный фонд на территории Беларуси
Об этом можно судить  по заявкам Министерства обороны России на закупку услуги по обслуживанию фонда. Сказывается ли это на численности российских военнослужащих на базах в поселке Озеречье и в Вилейке, не раскрывается, пишет "Ежедневник".

 На ресурсе https://zakupki.gov.ru/  на этой неделе  появилась информация о завершении закрытого аукциона «по закупке услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Беларусь в 2019-2020 годах».  

Начальная цена закупки была определена в 118,5 млн. российских рублей. В ее рамках одним из основных предметов торгов  стало привлечение подрядчика, который должен в течение осени 2019-осени 2020 годов обеспечить «эксплуатационное содержание объектов казарменно-жилищного фонда» площадью 324 683,70 кв. метров.

Это почти на 30 тыс. кв. метров меньше, чем было в заявке Минобороны России на  2018-2019 годы (354 200,40 кв. метров), и в разы – чем было на протяжении 2016-2018 годов.   Подрядчик в 2017-2018 годах обслуживал 1 139 354,59 кв. м. на военных базах под Барановичами и в Вилейке, в  2016-2017 годах -1 247 550,36  кв.м., в 2015-2016 годах - 2 372 573,28 кв. метров.


Так как аукцион с прошлого года носит закрытый характер, его победитель  не назван. 

В 2016-2018 годах  казармы в Беларуси обслуживала  российская компания «Буд Инфо Сервис».  Как говорится на ее сайте,  «предприятие осуществляет активную деятельность в сфере комплексного эксплуатационно-технического обслуживания имущественных объектов, строительства, текущего и капитального ремонтов на территории Крыма, Приднестровской Молдавской  Республики и дружественных республик Российской Федерации».

В частности, она «выполняет работы по текущему ремонту, эксплуатации и обслуживанию казарменно-жилищного фонда, санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий, а так же обслуживанию инженерных сооружений военных городков МО РФ». 
 
 
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Как подсчитал «Ежедневник», за пять лет (2016-2020 годы) площадь казарменно-жилищного фонда двух военных городков России на территории Беларуси уменьшилась в более чем...
 
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