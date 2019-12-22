Роналду снял медаль на награждении после поражения в Суперкубке Италии

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен поражением в матче за Суперкубок Италии с «Лацио» — матч закончился со счетом 1:3. На церемонии награждения португалец снял с шеи медаль, едва ее получив, передает sports.ru.

Этот момент попал в телевизионную трансляцию:









Отметим, что форвард туринцев проиграл финал впервые за 6 с половиной лет, когда 17 мая 2013 года «Реал» уступил «Атлетико» (1:2) в решающем матче Кубка Испании. После этого Роналду выиграл 12 финалов подряд.

«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории. Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с миланским «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывал «Ювентус» (8), следом располагается «Милан» (7).

Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом итальянской Серии А, а «Лацио» выиграл Кубок Италии.