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Экономист: Бензин в Беларуси будет дорожать и дальше

23.12.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на топливо в Беларуси росли и тогда, когда мировая цена на нефть снижалась.

Розничные цены на автомобильное топливо изменились – вновь в сторону увеличения. «Белнефтехим» объявил о подорожании на одну копейку всех видов бензина и дизельного топлива. По мнению монополиста, причина – в росте мировых цен на нефть. Но только ли из-за этого белорусские водители будут платить больше? Разбирался «Белсат».

Это уже 27-ое изменение прейскуранта года. Причина повышения цен – в росте цены на нефть, объясняет «Белнефтехим».

«Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю с $ 63 до $ 66,6 за 1 баррель».


Правда, отмечают экономисты, цены на топливо в Беларуси росли и тогда, когда мировая цена на нефть снижалась. И добавляют еще одну причину: нерентабельность нефтеперерабатывающих заводов

Повышение цен на топливо неизбежно влияет на рост цен на другие товары и услуги: продукты, перевозки, общественный транспорт и прочее.
 
 
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Цены на топливо в Беларуси росли и тогда, когда мировая цена на нефть снижалась.
 
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