На 25 году счастливой супружеской жизни празднуется серебряная свадьба. Неслучайно именно в этот момент в названии свадебных годовщин впервые появляется благородный металл.

Прожить вместе 25 лет, увы, в силах далеко не каждая супружеская пара. Кому-то не хватает любви, кому-то доверия, а кому-то — мудрости в отношениях. Так или иначе, пара, дожившая в счастливом браке до этой черты, по праву может гордиться своим достижением. Символом торжества является серебряное кольцо — благородное и красивое украшение.

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