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Tesco остановила завод в Китае: девочке попалась открытка с просьбой о помощи от заключенных

23.12.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В запечатанной открытке из супермаркета оказалось послание о принудительном тюремном труде



Фото: Sunday Times


Крупная розничная сеть Tesco приостановила производство на заводе в Китае после того, как ребенок нашел в одной из открыток послание от заключенного, рассказавшего о принудительном тюремном труде. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Sunday Times.

Так, 6-летняя девочка из южного Лондона нашла послание от шанхайских заключенных, просивших о помощи. Записка была написана прямиком на рождественской открытке, купленной в супермаркете Tesco.

"Мы являемся иностранными заключенными в тюрьме Кинпу в Шанхае, Китай. Нас вынуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитную организацию", – говорилось в записке.

В Tesco сообщили, что были "шокированы" произошедшим и добавили, что никогда не допустят принудительного тюремного труда в "нашей цепочке поставок". Также розничная сеть может исключить из своего списка поставщика открыток Zheijiang Yunguang Printing, если будет действительно установлено, что компания использовала труд заключенных.

"Мы были шокированы появившейся информацией и немедленно остановили производство на фабрике, где производятся эти открытки, а также начали расследование", – говорится в заявлении Tesco.

В розничной сети сообщили, что у них имеется "комплексная система аудита", чтобы гарантировать, что поставщики не используют принудительный труд. Подобная проверка проходила на фабрике всего месяц назад и никаких нарушений обнаружено не было.

Кроме этого, неизвестный автор записки просил получателя связаться с журналистом Питером Хамфри, который ранее был заключенным в той же тюрьме. Семья передала сообщение Хамфри, а тот в свою очередь, выпустил статью в одном из британских изданий.

Также Хамфри, ссылаясь на слова таких же бывших заключенных, сообщил, что в Кинпу действительно практикуется принудительный труд.

КСТАТИ


Компании Apple, Google, Tesla обвинили в пособничестве детскому труду. Компании сотрудничали с предприятиями в Конго, использовавшими детей для работы в кобальтовых шахтах.
 
 
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В запечатанной открытке из супермаркета оказалось послание о принудительном тюремном труде
 
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