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Путину отправили фигу с маком вместо интеграции

23.12.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брутальный перфоманс «Казнь беларуской независимости» прямо перед зданием ООН провели беларусы, проживающие в Нью-Йорке.



В Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке беларусы отправили новогодний подарок: в коробке от конфет «Сладкий сюрприз» была запакована фига с маком как символ категорического несогласия с агрессивным характером внешней политики российского руководства и предполагаемой «углубленной интеграции» Беларуси с Россией.
 
 
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Брутальный перфоманс «Казнь беларуской независимости» прямо перед зданием ООН провели беларусы, проживающие в Нью-Йорке.
 
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