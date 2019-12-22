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Минное поле обезвредили на дне Финского залива перед погружением Путина в батискафе
Источник материала: Tut.by
Немецкое минное поле времен Великой отечественной войны было найдено и обезврежено с помощью роботизированной подводной техники в батискафе на дне Финского залива в преддверии поездки президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов
«Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», — отметил Носатов.
В июле Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива. Глава государства осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга». Кроме этого, он осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у побережья острова в Финском заливе.
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На морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин.
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