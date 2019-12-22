Источник материала: Ежедневник



фото: mvestnik.ru

Закон был подписан в декабре и вступит в силу с 1 июля 2020 года. Он предусматривает обязательную предустановку российского софта на продающиеся в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.

За отказ от предустановки предусмотрены штрафы – до миллиона российских рублей.

Закон уже раскритиковали представители российского бизнеса. По их мнению, он приведет к монополизации рынка и негативно повлияет на отрасль.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕАЭС раскритиковали российский закон о предустановке российского ПО на гаджеты Закон был подписан в декабре и вступит в силу с 1 июля 2020 года. Он предусматривает обязательную предустановку российского софта на продающиеся в России смартфоны,...

На прошедшем 13 декабря заседании ЕАЭС Беларусь, Киргизия и Казахстан также высказали мнение, что поправки в законодательство могут препятствовать работе внутреннего рынка союзаПредставители стран ЕАЭС указали также, что закон противоречит договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту таможенного союза. Они пояснили, что закон о ПО может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка, пишут