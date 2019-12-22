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В ЕАЭС раскритиковали российский закон о предустановке российского ПО на гаджеты
23.12.2019 10:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mvestnik.ru
Закон был подписан в декабре и вступит в силу с 1 июля 2020 года. Он предусматривает обязательную предустановку российского софта на продающиеся в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.
За отказ от предустановки предусмотрены штрафы – до миллиона российских рублей.
Представители стран ЕАЭС указали также, что закон противоречит договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту таможенного союза. Они пояснили, что закон о ПО может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка, пишут
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Закон был подписан в декабре и вступит в силу с 1 июля 2020 года. Он предусматривает обязательную предустановку российского софта на продающиеся в России смартфоны,...
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