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Безопасный Новый год! Работники районного отдела по ЧС проводят профилактические мероприятия с учащимися школ района

23.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Через профилактические беседы спасатели делятся полезными советами о том, как не допустить пожаров и несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий, напоминают о безопасном украшении новогодней елки, о правилах поведения в гололед и катании со снежной горы. Через тематические конкурсы и викторины работники МЧС напоминают маленьким жителям района требования пожарной безопасности, алгоритм действий в случае возникновения пожара.
В конце встреч ребята получают подарки от работников МЧС, а также с удовольствием смотрят мультфильмы "Волшебная книга".

Безопасный Новый год! Работники районного отдела по ЧС проводят профилактические мероприятия с учащимися школ района

Ивьевский РОЧС.

 
 
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Через профилактические беседы спасатели делятся полезными советами о том, как не допустить пожаров и несчастных случаев при использовании пиротехнических...
 
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