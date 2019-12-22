Минтруда: кому увеличат пособия по безработице в первую очередь

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«Выходим с инициативой увеличить пособия, в частности безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория - это люди в возрасте старше 50, которым действительно сложно конкурировать», - отметила Ирина Костевич в интервью телеканалу «Беларусь 1». Люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев и их надо финансово поддержать, сказала министр.

По ее мнению, ситуацию на рынке труда достаточно стабильна. Уровень безработицы составляет 3,9%, и, по международным стандартам, это достаточно низкий уровень. Уровень занятости растет и составляет почти 84%.

Об эффекте от повышения пенсионного возраста

Ирина Костевич отметила, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения прежде всего позволяет удержать количество людей трудоспособного возраста. Министр добавила, что повышение пенсионного возраста дает возможность ежегодно повышать пенсии .

Она напомнила, что средняя пенсия за ноябрь (по возрасту) составила 446 рублей. Она увеличилась к прошлому году более чем на 50 рублей, темп роста составил более 113%.