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Минтруда: кому увеличат пособия по безработице в первую очередь
Источник материала: Myfin
«Выходим с инициативой увеличить пособия, в частности безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория - это люди в возрасте старше 50, которым действительно сложно конкурировать», - отметила Ирина Костевич в интервью телеканалу «Беларусь 1». Люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев и их надо финансово поддержать, сказала министр.
По ее мнению, ситуацию на рынке труда достаточно стабильна. Уровень
Об эффекте от повышения пенсионного возраста
Ирина Костевич отметила, что повышение
Она напомнила, что средняя пенсия за ноябрь (по возрасту) составила 446 рублей. Она увеличилась к прошлому году более чем на 50 рублей, темп роста составил более 113%.
Источник: Myfin.by
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