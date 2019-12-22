Обзор финансовых событий первой половины декабря 2019 года

Источник материала: Myfin

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Новости банковского рынка Республики Беларусь

Белоруский банк выпустил карточку для для молодых мам

Банк Дабрабыт решил заняться поддержкой осознанного родительства в Беларуси, став стратегическим партнером площадки «Mama Pro». Банк выпустил карточку Visa «Матуля» для молодых мам. Карточка для молодых мам «Матуля» позволяет родителям получать повышенный кэшбэк и скидки от медицинских центров, детских магазинов, фитнес-центров и салонов красоты. Для владельцев карточки разработана партнерская программа, которая включает около 20 участников. Среди них – сети «Гиппо», «Белмаркет», «Буслик», «Зеленая аптека», лаборатории «Синэво», клиники «Ева», медцентр «Эксана» и др.

В БСБ Банке придумали как массово привлечь к себе клиентов-юрлиц

БСБ Банк предлагает клиентам – юрлицам воспользоваться новым сервисом. С 10 декабря заказать зарплатную карту для сотрудника можно через новый запрос «241» в интернет-банке. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо зайти в раздел «Документы», выбрать подраздел «Прочие документы» и в открывшемся списке найти запрос «241 – Заказ платежной карточки».

Правительство РБ снизило цену продажи акций Белинвестбанка

По данным Государственного комитета по имуществу, уточненная стоимость Белинвестбанка составляет 549 млн BYN, что существенно ниже предыдущей оценки в 680,3 млн BYN. Приобрести пакет акций Белинвестбанка собирается Европейский банк реконструкции и развития , который настаивает на продаже акций с дисконтом, и ранее оценивал, по данным белорусской стороны стоимость Белинвестбанка в размере $120 млн.

Новости банковского рынка Российской Федерации

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

В 2019 году хакеры начали использовать новые вирусы для Android, которые могут сами заходить в мобильное приложение жертвы и выводить деньги. С ними столкнулись клиенты минимум двух российских банков, но пока случаи единичны.



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ВТБ запустил сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей

Банк ВТБ предложил сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». У клиентов появилась возможность оплачивать покупки по QR в магазинах и на интернет-площадках, которые подключены к СБП, уточняется в сообщении кредитной организации.

Банк Русский Стандарт и ЦУМ провели первую оплату по динамическому QR-коду через PIN-pad

Уникальность сервиса, который с помощью Банка Русский Стандарт внедрил знаменитый ЦУМ, в том, что динамический QR-код впервые отображается на экране выносной клавиатуры PIN-pad, подключенной к кассовому устройству мерчанта. Технология оплаты проста: выбрав вариант оплаты «через СБП», достаточно лишь отсканировать QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию. Банк плательщика также должен поддерживать в своем приложении оплату по QR-кодам и быть участником СБП.



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ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке

Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности (virtual reality) оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.

Новости платежных систем

Visa работает над технологией перевода средств с помощью номера телефона

Компания Visa работает над технологией Alias, с помощью которой можно будет осуществлять денежные переводы с использованием только номера мобильного телефона. Об этом рассказала старший вице-президент компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова. По словам Платоновой, задействование Alias для денежных переводов позволит упростить эту процедуру. В частности, человеку достаточно будет ввести номер своего мобильного.



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В Европе появится новый сервис от PayPal и Mastercard

Международная электронная платежная система PayPal совместно с платежным гигантом Mastercard запустили функцию мгновенных денежных переводов (Instant Transfer) в странах Европы и Сингапуре. Об этом говорится в пресс-релизе Mastercar

Британский банк выпустил биометрический платежный брелок

NatWest, один из крупнейших банков Великобритании, анонсировал выпуск биометрического платежного брелока. Новый аксессуар позволит осуществлять бесконтактные платежи (до £100) с помощью отпечатка пальца без использования банковской карты или мобильного телефона.

Платежная система JCB сообщила о начале приема своих карт на Кипре

Владельцы карт JCB, путешествующие на Кипр, теперь могут свободно использовать свои карты для оплаты покупок в сети POS-терминалов JCC и снятия наличных в банкоматах JCC на Кипре. Более чем 800 000 российских туристов, которые посещают Кипр ежегодно, смогут воспользоваться удобным способом оплаты картами платежной системы JCB.

Новости Национального банка Республики Беларусь

МАРТ берет на себя функции Нацбанка. У банков запрошены сведения, содержащие банковскую тайну

Министерство антимонопольного регулирования и торговли фактически продолжает давить на банки, пытаясь снизить комиссии за эквайринг — возможность для торгового предприятия принимать безналичные оплаты. Теперь МАРТ запросил у ВСЕХ банков сведения, содержащие коммерческую и банковскую тайну.

Нацбанк прикроет компьютерные системы банков с помощью новой Концепции

Мошенники воруют с карточек белорусов всё больше и больше денег, поэтому вопросы безопасности выходят на первый план. Национальный банк разработал новую Концепцию кибербезопасности, основанную на международных практиках и опыте работы FinCERTby.

Снимать наличные с карточки в магазинах и платить QR-кодами можно будет с 1 января

В Беларуси с 1 января 2020 года можно будет снимать деньги со своей банковской карты на кассе в магазинах. Пока нововведение касается только сельской местности. Соответствующее постановление принято правительством и Национальным банком Беларуси. Также документом предусматривается возможность для торговли принимать платежи с помощью QR-кодов и мобильных приложений.

Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.

Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы (такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Menu.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Конте Трейд, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.