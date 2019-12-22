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В Березе на пожаре работники МЧС спасли пенсионера

23.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23.12.2019 года в 03-54 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Береза на ул. Свердлова.

В Березе на пожаре работники МЧС спасли пенсионера

К моменту прибытия спасателей в деревянном одноэтажном доме открытого горения не было, он был сильно задымлен.

В Березе на пожаре работники МЧС спасли пенсионера

Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1955 года рождения. Мужчину передали медикам бригады СМП, которые его осмотрели. В госпитализации спасенный не нуждается.

В Березе на пожаре работники МЧС спасли пенсионера

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены диван, постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  23.12.2019 года в 03-54 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Береза на ул. Свердлова. К моменту прибытия спасателей в деревянном одноэтажном...
 
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