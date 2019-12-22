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В Березе на пожаре работники МЧС спасли пенсионера
23.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23.12.2019 года в 03-54 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Береза на ул. Свердлова.
К моменту прибытия спасателей в деревянном одноэтажном доме открытого горения не было, он был сильно задымлен.
Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1955 года рождения. Мужчину передали медикам бригады СМП, которые его осмотрели. В госпитализации спасенный не нуждается.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены диван, постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.
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23.12.2019 года в 03-54 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Береза на ул. Свердлова. К моменту прибытия спасателей в деревянном одноэтажном...
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