В Березе на пожаре работники МЧС спасли пенсионера

Источник материала: Виртуальный Брест

23.12.2019 года в 03-54 в Березовский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Береза на ул. Свердлова.





К моменту прибытия спасателей в деревянном одноэтажном доме открытого горения не было, он был сильно задымлен.





Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1955 года рождения. Мужчину передали медикам бригады СМП, которые его осмотрели. В госпитализации спасенный не нуждается.





Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены диван, постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.