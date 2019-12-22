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До +9,5 градусов. В Беларуси побиты температурные рекорды

23.12.2019 11:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Температурные рекорды побиты 22 декабря в ряде областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Гомеле столбик термометра поднялся до максимальной отметки + 9,5 градусов. 

До +9,5 градусов. В Беларуси побиты температурные рекорды

Предыдущий рекорд для города был установлен в 1982 году. Температурный максимум был побит и в Могилеве почти + 8. Тепло было и в северном регионе страны – Витебской области. Аномальные для этого времени года значения зафиксированы в  Езерище, Лепеле, Сенно.

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До +9,5 градусов. В Беларуси побиты температурные рекорды

23 декабря в Беларуси будет облачно. Местами пройдут дожди. В отдельных районах туман. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. 

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Температурные рекорды побиты 22 декабря в ряде областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Гомеле столбик термометра...
 
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