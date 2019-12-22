В Минске выступит хор с вековой историей

Источник материала: Tut.by

Легендарный коллектив с более чем столетней историей Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого выступит 22 февраля в Большом зале Дворца Республики.



Фото предоставлено организаторами

Коллектив по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан 2 марта 1911 года выдающимся исследователем и собирателем русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом.

Редко творческие коллективы обладают таким завидным долголетием, как хор имени Пятницкого — больше века этот коллектив выступает на сцене и продолжает оставаться интересным, современным, сохраняя при этом лучшие традиции. О хоре созданы художественные и документальные фильмы, написаны книги, выпущено множество пластинок и дисков.

Сегодня в нем работают юноши и девушки более чем из тридцати регионов России, среди них сорок семь лауреатов всероссийских, международных и региональных конкурсов молодых исполнителей. С 1989 года и до настоящего времени хор имени Пятницкого возглавляет народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ, профессор А. А. Пермякова.



Фото предоставлено организаторами

Выступления хора во все времена раскрывали подлинную красоту русского народного искусства. Основа репертуара — песни и танцы разных областей России, которые не только поются, но и «играются» исполнителями. В настоящее время хор сохранил свое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современное выступление хора — эталон гармоничности сценического народного искусства. Современный хор имени Пятницкого — это большой коллектив, состоящий из хоровой, оркестровой и танцевальной групп.

Когда: 22 февраля, 19.00 Где: Дворец Республики Сколько: от 30 до 76 рублей Купить билет

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