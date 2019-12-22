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В Минске выступит хор с вековой историей
Источник материала: Tut.by
Легендарный коллектив с более чем столетней историей Государственный академический русский народный
Коллектив по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан 2 марта 1911 года выдающимся исследователем и собирателем русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом.
Редко творческие коллективы обладают таким завидным долголетием, как хор имени Пятницкого — больше века этот коллектив выступает на сцене и продолжает оставаться интересным, современным, сохраняя при этом лучшие традиции. О хоре созданы художественные и документальные фильмы, написаны книги, выпущено множество пластинок и дисков.
Сегодня в нем работают юноши и девушки более чем из тридцати регионов России, среди них сорок семь лауреатов всероссийских, международных и региональных конкурсов молодых исполнителей. С 1989 года и до настоящего времени хор имени Пятницкого возглавляет народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ, профессор А. А. Пермякова.
Выступления хора во все времена раскрывали подлинную красоту русского народного искусства. Основа репертуара — песни и танцы разных областей России, которые не только поются, но и «играются» исполнителями. В настоящее время хор сохранил свое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современное выступление хора — эталон гармоничности сценического народного искусства. Современный хор имени Пятницкого — это большой коллектив, состоящий из хоровой, оркестровой и танцевальной групп.
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Легендарный коллектив с более чем столетней историей Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого выступит 22 февраля в Большом зале...
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