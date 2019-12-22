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Копия отца. Годовалая дочка Сергея Лазарева умилила его поклонников
Источник материала: СТВ
Российский певец Сергей Лазарев поделился праздничной фотосессией со своими детьми. Фанаты сказали, что Анна растёт копией своего отца.
«Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждёшь чудес! Всё это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки... так это здорово!», –
Лазарев надеется, что другие люди тоже смогут верить в чудеса, хотя бы в Новый год, когда в мире царит атмосфера волшебства.
«Делайте добро, и оно обязательно к вам вернётся! Будьте счастливы и любите друг друга!», – пожелал певец.
Поклонники поблагодарили Сергея Лазарева за тёплые слова, тоже пожелали ему счастья и поздравили с наступающим Новым годом.
Напомним, у российского певца растут двое детей – пятилетний Никита и годовалая Анна. Недавно мы рассказывали о том, насколько похожи сыновья и дочери на своих знаменитых родителей.
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Российский певец Сергей Лазарев поделился праздничной фотосессией со своими детьми. Фанаты сказали, что Анна растёт копией своего отца. «Новый год стал для меня...
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