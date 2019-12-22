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Копия отца. Годовалая дочка Сергея Лазарева умилила его поклонников

23.12.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Российский певец Сергей Лазарев поделился праздничной фотосессией со своими детьми. Фанаты сказали, что Анна растёт копией своего отца. 

«Новый год стал для меня особенным праздником! Вновь погружаешься в сказку и ждёшь чудес! Всё это благодаря детям, которые верят в Деда Мороза, верят в чудеса и исполнение желаний по взмаху волшебной палочки... так это здорово!», – поделился эмоциями исполнитель. 

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Копия отца. Годовалая дочка Сергея Лазарева умилила его поклонников
Фото: instagram.com/lazarevsergey 

Лазарев надеется, что другие люди тоже смогут верить в чудеса, хотя бы в Новый год, когда в мире царит атмосфера волшебства. 

«Делайте добро, и оно обязательно к вам вернётся! Будьте счастливы и любите друг друга!», – пожелал певец. 

Копия отца. Годовалая дочка Сергея Лазарева умилила его поклонников
Фото: instagram.com/lazarevsergey 

Поклонники поблагодарили Сергея Лазарева за тёплые слова, тоже пожелали ему счастья и поздравили с наступающим Новым годом. 

Напомним, у российского певца растут двое детей – пятилетний Никита и годовалая Анна. Недавно мы рассказывали о том, насколько похожи сыновья и дочери на своих знаменитых родителей.

Посмотреть на популярных российских артистов в возрасте их детей можно здесь

Люди в материале: Сергей Лазарев, Никита Лазарев, Анна Лазарева
 
 
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Российский певец Сергей Лазарев поделился праздничной фотосессией со своими детьми. Фанаты сказали, что Анна растёт копией своего отца.  «Новый год стал для меня...
 
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