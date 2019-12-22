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Банк ВТБ (Беларусь) внедрил небанковский онлайн-сервис Начните свой бизнес сейчас

23.12.2019 10:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) внедрил небанковский онлайн-сервис «Начните свой бизнес сейчас»

Для подготовки пакета документов необходимо на сайте выбрать форму собственности, которая больше всего подходит, затем заполнить данные о бизнесе в специальной онлайн-анкете. Это позволит получить на электронный адрес индивидуальную инструкцию по регистрации. После этого останется распечатать документы и посетить регистрационный орган для открытия юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Новый партнерский сервис «Начните свой бизнес сейчас» позволяет воспользоваться полным комплексом услуг по подготовке полного пакета документов, необходимых для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Важными преимуществами является то, что сервис позволяет сформировать перечень документов оперативно и полностью бесплатно.

Воспользоваться сервисом можно через сайт банка.

*партнерский материал

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Потенциальные клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться бесплатным онлайн-помощником по подготовке документов для регистрации бизнеса. Небанковский...
 
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