Для контроля и помощи

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Не секрет, что профилактика и своевременная диагностика — процедуры безболезненные и менее затратные в отличие от «лечения». Именно так считают в Дубровенской районной энергогазинспекции государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор».

— Ввиду реорганизации в апреле текущего года Дубровенского филиала «Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» в энергогазинспекцию, в нашу компетенцию теперь входит надзор за техническим состоянием и эксплуатацией вводных и внутренних газопроводов в жилищном фонде, газового оборудования, инженерных систем, которые обеспечивают безопасность при его эксплуатации в жилищном фонде, а также надзор за принятием мер по обеспечению безопасности при использовании газа в быту, — рассказывает начальник инспекции Владимир Сорокин. — Несмотря на контролиру­ющие функции, я и государственный инспектор Андрей Зазыбо оказываем методическую помощь юридическим лицам по содержанию энергоустановок в технически исправном состоянии. Мы проводим консультации по безопасной эксплуатации, разбираем вопросы по повышению надежности схем энергоснабжения. Также оказываем помощь предприятиям, рассматривая проекты энергоснабжения на стадии проектирования энергетиче­ских объектов, объектов электро- и теплоснабжения. Для предприятий мы, в первую очередь, помощники. Выявляем проблему и без предписаний и привлечений к административной ответственности выносим необходимые рекомендации по ее устранению.

Работа по профилактике электротравматизма ведется и со школьниками.

Несомненно, специалисты Дубровенской энергогазинспекции — настоящие профессионалы своего дела. Кроме того, они участвуют в смотровых комиссиях по всему району. Работают в основном по согласованию с председателями сельских Советов, ЖЭУ, которые предоставляют списки нуждающихся в особом контроле домовладений. Инспекторы не только выявляют проблемы, но и зачастую помогают их устранить.

— Берегите себя и своих близких. И помните: электричество не терпит ошибок, — говорит Владимир Сорокин.— Наверное, есть глубокий смысл в том, что праз­дник энергетиков приходится на день зимнего солнцестояния, поворота от темноты к свету и от зимы к лету, когда хочешь не хочешь, не обойдешься без мысли о людях, которые «производят» тепло и свет. Энергетика, как кровеносная система, пронизывает всю нашу жизнь. Это отрасль экономики, от которой зависит жизнеспособность всех остальных отраслей. Поэтому что такое эффективное энергоснабжение, понимают не только специалисты, но и каждый со­временный человек.

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли! Пусть сбудутся ваши надежды и мечты! Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии вам и вашим близким! И чтобы на ваших жизненных линиях было как можно меньше коротких замыканий.