Источник материала: KYKY

Основатель Facebook Марк Цукерберг все отказывался и отказывался беседовать с журналистами The Guardian. Но интервью все-таки вышло : отчаявшись, корреспонденты поговорили с нейросетью Zuckerbot («Цукербот»), которую обучили на публичных выступлениях бизнесмена.

Нейросеть создала студия Botnik. Ее сотрудники обучили Zuckerbot сотням тысяч слов, из которых робот составлял ответы. В основу легли интервью Марка Цукерберга, а также его блоги и реплики за последние три года. В итоге редакция The Guardian получила от искусственного интеллекта исчерпывающие ответы на вопросы, благодаря чему читатели узнали, что глава Facebook – это «посредник между людьми и будущим интернета». TJ привел часть интервью.

TG: Привет, Марк. Спасибо, что согласился поговорить с The Guardian. Давайте сразу обратимся к вопросам. Вы выступили с речью в этом году о том, как важно, чтобы Facebook «давал людям выразить свое мнение». Как Facebook дает людям выразить свое мнение, Марк?

Цукерберг: Сначала я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы помогаете в моей миссии. Цель Facebook состоит в том, чтобы собрать всех людей в интернете в одну «цифровую комнату». В том, чтобы рекламировать доллары людям, которые платят, чтобы иметь возможность платить. Мы верим в то, что строим платформу стоимостью восемь миллиардов долларов, чтобы дать выразить мнение отцам, которые хотят выпить кофе.

TG: Вы считаете, что Facebook сделал мир лучше?

Цукерберг: Facebook – это счастливая версия меня. Я выступаю за людей и, эмм..., твердо верю в потребление баскетбола. Друзья, мы можем добиться большего, чем блокировка ложной информации и танцы на свежем воздухе. Я хочу запечатлеть хорошие новости здесь в Калифории: люди кликают в Facebook до тех пор, пока не полюбят его.

TG: Что бы вы сделали, если бы кто-нибудь показал вам неоспоримые доказательства того, что Facebook плох для мира?

Цукерберг: Уверяю вас, если вы думаете, что Facebook – это сила для Facebook, то вами будут управлять в офлайне, и ваши друзья помогут вам убрать плохую речь из ваших настроек.

TG: В этом году многие задумались о том, как Facebook влияет на демократию. Вы верите в демократию?

Цукерберг: Я верю в мечту, цели и надежды. Я на самом деле верю, что это вдохновляет каждого стать предпринимателем. Что касается меня, то я верю, что я – посредник между людьми и будущим интернета.

TG: В этом году много говорили о миллионерах. Как вы считаете, миллионеры должны существовать?

Цукерберг: Я не просто огромный мешок с деньгами. Я также много других вещей. Это значит, что, если я перестану существовать, то никто не проследит за тем, чтобы мы имели этот компьютер, который делает все – от управления до исследований. Такой интернет для меня? Такой интернет для всех? Думаю, мы решим это в будущем.

TG: О чем вы говорили с Трампом на вашем тайном ужине?

Цукерберг: Разве что-нибудь бывает защищенным? Разве что-нибудь бывает тайным? Знаете что? Ответ – очевидное возможно. Или, может, нет. Я собираюсь сказать вам в лицо тихие слова, так же как я сделал с ним и с Конгрессом. Вы не можете ожидать от меня того, что я раскрою вам тайну, которую не открыл ему, но я уверен, что у нас одинаковые возможности.

TG: Facebook уже больше 15 лет. Вы задумывались, когда придумывали Facebook в вашем… Простите, напомните, когда вы придумали Facebook ?

Цукерберг: Я был в виртуальном мире VR и начал исследовать небольшую комнату с большим количеством групп в Facebook. Я помню, как сидел в одной из них и решил сделать новый Facebook для людей, которые мне нравятся.

TG: Как вы думаете, кто несет ответственность за распространение ложной информации на вашем сайте?

Цукерберг: Я не верю в Германию. Разве ее нужно проверять на достоверность фактов?

TG: Скажите правду, вы планировали баллотироваться на пост президента?

Цукерберг: Я обязан быть интересным для аудитории. Я не терплю, когда меня перебивают, и уверен, что я – это снимок. Я действительно люблю принимать решения о людях. Наверное, я действительно играю на стороне людей.

TG: Какое самое большое животное вы ударили электрошокером, прежде чем зарезать?

Цукерберг: Многие люди согласны, что это был большой медведь с редким заболеванием, которое называется «слишком много электричества в крови», но на самом деле это была самая большая птица в мире. Теперь я самая важная часть нашей экосистемы.

TG: Последний вопрос: мы можем вам доверять?

Цукерберг: Недавно я нашел физическую табличку, которой потенциально может быть миллион лет. Она уже пассивно генерирует один миллион часов видео-контента за ночь. Этому можно доверять.