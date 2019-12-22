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Потребляя — экономить

23.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Потребляя — экономить

 

Сотрудники Дубровенского районного производ­ственно-сбытового участка филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» достойно берегут и приумножают накопленный опыт и традиции своих предшественников,  четко и слаженно выполняя поставленные задачи для обеспечения устойчивого и бесперебойного энергоснабжения. Будучи клиентоориентированным предприятием, РПСУ заботится о комфорте каждого потребителя и стремится сделать его обслуживание максимально быстрым и легким.

—Мы постоянно работаем над повышением качества обслуживания и совершенствованием предоставляемых услуг населению Дубровен­ского района, — говорит начальник РПСУ Игорь Шатьков. — Всегда готовы применять индивидуальный подход к абонентам, которых у нас порядка 8 тысяч. Ведь сегодня филиал «Энергосбыт» является структурным подразделением, по работе которого осуществляется оценка деятельности энергосистемы со стороны потребителей.

В настоящее время на РПСУ активно внедряется современная автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)  для дистанционного сбора, передачи, хранения, накопления, обработки, анализа, отображения и документирования результатов потребления электроэнергии. Она позволяет осуществлять учет ее потребления с высокой точностью, передачу полученных данных на другие информационные уровни, анализ и выработку упра­в­ляющих воздействий на иные технические средства.

Таких абонентов в районе уже 2000. Примечательно, что 23 бытовых абонента получили возможность использовать электроэнергию для целей отопления и горячего водоснабжения.

Главными же задачами участка его руководитель обозначил реализацию электрической энергии по­требителям Дубровенщины, сбор средств за отпущенную электроэнергию, контроль за соблюдением потребителями условий договоров электроснабжения.

Среди важных целей — организация и совершенствование учета отпускаемой потребителям электрической энергии, проведение постоянной работы по предупреждению и выявлению фактов безучетного потребления энергии.

 Коллектив контролеров, инспекторов и электромонтеров в составе 11 человек работает над тем, чтобы у нас, потребителей электроэнергии, было как можно меньше проблем. Электромонтеры осуществляют плановую замену счетчиков в наших домах, инспекторы работают с юридическими лицами, контролеры проверяют показания и работоспособность приборов учета у населения.

— Хочу поблагодарить коллектив РПСУ за добросовестный самоотверженный труд, преданность делу, профессионализм и творческий подход к работе. В этот праздничный день желаю коллегам-энергетикам дальнейшего плодотворного труда на благо энергетической отрасли, успешной реализации планов, надежных деловых партнеров, финансового процветания, а также доброго здоровья, счастья и благополучия. Всем потребителям электроэнергии — бесперебойного и качественного электроснабжения. Света, уюта и тепла в ваших домах! — подытожил Игорь Шатьков.

 

 
 
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  Сотрудники Дубровенского районного производ­ственно-сбытового участка филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» достойно берегут и приумножают накопленный...
 
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