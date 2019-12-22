Дайвер из США решил покормить акул без страховки. Вот что у него получилось

Источник материала: Tut.by

Профессиональный дайвер Бартоломью Боу снял эффектное видео у побережья американского штата Флорида. Мужчина использовал куски сырого тунца, чтобы приманить акул, после чего сам спустился к ним в воду. Дайвер не использовал страховку, зато взял с собой камеру. Посмотрите, что ему удалось снять.