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Дайвер из США решил покормить акул без страховки. Вот что у него получилось
Источник материала: Tut.by
Профессиональный дайвер Бартоломью Боу снял эффектное видео у побережья американского штата Флорида. Мужчина использовал куски сырого тунца, чтобы приманить акул, после чего сам спустился к ним в воду. Дайвер не использовал страховку, зато взял с собой камеру. Посмотрите, что ему удалось снять.
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Дайвер не использовал страховку, зато взял с собой камеру.
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