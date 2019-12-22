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Дайвер из США решил покормить акул без страховки. Вот что у него получилось

23.12.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Профессиональный дайвер Бартоломью Боу снял эффектное видео у побережья американского штата Флорида. Мужчина использовал куски сырого тунца, чтобы приманить акул, после чего сам спустился к ним в воду. Дайвер не использовал страховку, зато взял с собой камеру. Посмотрите, что ему удалось снять.

 
 
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Дайвер не использовал страховку, зато взял с собой камеру.
 
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