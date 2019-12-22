«Без Билета» выпустила последний клип. В нем Виталик Артист прощается с группой

Источник материала: Tut.by

Вчера на YouTube-канале «Без Билета» вышел клип Aloha. Его музыканты позиционируют как прощальный. В видео, что наполнено архивными кадрами, фронтмен Виталий Артист прощается с группой. Которую, напомним, он хочет закрыть после концерта в «Минск-Арене» .

Трек «Алоха» Артист посвятил «любимой группе и людям, которые слышали нас сквозь инфошум 21 века». Слово «ало́ха», отметим, одновременно обозначает и «привет», и «до свидания». Режиссером выступил Максим Малахов.

Ранее в интервью AFISHA.TUT.BY лидер «Без Билета» объяснил , почему решил закрыть коллектив.

— Поступок непредсказуемый, в группе его не одобрили. Ведь «Без билета» — успешный проект, мы даем концерты, группа востребована. Но мы достигли некоторого потолка в нашей стране: были арены, туры по Беларуси и миру, клипы. День сурка. Я художник, и мною движет интерес к новому. Мне не хватает чувства неопределенности, нужна зона дискомфорта, капитальная встряска, чтобы увидеть мир музыки незамутненным взглядом новичка. Да и момент хороший — 20-летний юбилей.

Прощальный концерт «Без билета» пройдет уже 28 декабря. Квитки — от 26 до 41 рубля.

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