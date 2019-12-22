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Учимся — играя!

23.12.2019 12:05 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Учимся — играя!

Завершается подписная кампания на периодические издания на территории Республики Беларусь. Опытные журналисты знают, что лучшее средство привлечь внимание к изданию – это лично встретиться со своими читателями.

Интересную и познавательную игровую программу с учащимися   Куковской школы провела спецкор редакции журнала Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных «Юный Спасатель» по Брестской области Ирина Малицкая и инспектор Ганцевичского РОЧС Андрей Крысюк.

Ребята с неподдельным интересом   слушали про сложную, часто опасную работу спасателей. «Юный спасатель» — единственный в Беларуси детский журнал, который учит школьников всем вопросам безопасного поведения. Ирина Малицкая рассказала о творческих конкурсах, проводимых изданием, участие в которых дают возможность ребятам реализовать свои таланты и способности, почувствовать себя в роли художника, дизайнера, писателя, поэта, исследователя и юного корреспондента.

Легко и непринужденно корреспондент напомнила школьникам правила поведения в зимний период: об опасности нахождения на льду, о необходимости носить фликер в темное время суток, возможности обморожения при ношении несоответствующей одежды. Вспомнили ребята и правила поведения на новогодних праздниках: недопустимости украшать елку игрушками из ваты и бумаги, об отключении огоньков на ночь, опасности использования петард и фейерверков, о том, какие действия нужно предпринять в случае опасности любого вида, как справиться с огнём, как предотвратить беду, как оказать незамедлительную помощь, если что-то случилось с друзьями или близкими.

Главный девиз «Юного спасателя» — «Учимся, играя», ведь именно в игровой и состязательной форме дети лучше осваивают и закрепляют обучающий материал. Сотрудник журнала покорила ребят своим обаянием, чувством юмора, необычными конкурсами и обилием призов. Ребята с удовольствием приняли участие в следующих конкурсах: самый сильный юный спасатель, огонь и вода, самый быстрый юный спасатель, зимние опасности.  Было приятно слушать, как дети правильно отвечают на вопросы и хорошо знают правила безопасного поведения. Верится, что и в реальной жизни они будут неукоснительно им следовать.

Марина Климовец.

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Завершается подписная кампания на периодические издания на территории Республики Беларусь. Опытные журналисты знают, что лучшее средство привлечь внимание к...
 
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