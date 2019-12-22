Это не развод! Сегодня по Минску ездит бесплатный трамвай

С чего это вдруг?

Потому что это рождественский трамвай, который запустили «Аливария» и «Арт Сядзіба».





Ездить по маршруту «Змитрока Бядули – Озеро» он будет до 15:00. Воспользоваться может любой желающий, платить за проезд не надо совсем.





Узнать его тоже просто. На табло трамвая есть название «Калядны Цуд» и указание о том, что он бесплатный. А еще он украшен в рождественской стилистике: гирлянды флажков, яркие стикеры на окнах.





Как он выглядит?





Что еще интересного?

В трамвае целый день будет играть белорусская рождественская музыка, а также поздравления и объявления от белорусских музыкантов и артистов.





А с 15:00 до 17:00 в рождественском трамвае будут раздавать подарки и слушать белорусских музыкантов во главе с Сергеем Долгушевым. Рождественские песни они будут исполнять вживую.