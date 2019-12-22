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Это не развод! Сегодня по Минску ездит бесплатный трамвай
Источник материала: Партизан
23 декабря мог бы быть днем бесплатного проезда в общественном транспорте, но стал только днем бесплатного проезда в трамвае, который ездит по маршруту «Змитрока Бядули – Озеро».
С чего это вдруг?
Потому что это рождественский трамвай, который запустили «Аливария» и «Арт Сядзіба».
Ездить по маршруту «Змитрока Бядули – Озеро» он будет до 15:00. Воспользоваться может любой желающий, платить за проезд не надо совсем.
Узнать его тоже просто. На табло трамвая есть название «Калядны Цуд» и указание о том, что он бесплатный. А еще он украшен в рождественской стилистике: гирлянды флажков, яркие стикеры на окнах.
Как он выглядит?
Что еще интересного?
В трамвае целый день будет играть белорусская рождественская музыка, а также поздравления и объявления от белорусских музыкантов и артистов.
А с 15:00 до 17:00 в рождественском трамвае будут раздавать подарки и слушать белорусских музыкантов во главе с Сергеем Долгушевым. Рождественские песни они будут исполнять вживую.
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23 декабря мог бы быть днем бесплатного проезда в общественном транспорте, но стал только днем бесплатного проезда в трамвае, который ездит по маршруту «Змитрока...
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