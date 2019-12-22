ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цель не выше 5% по инфляции в Беларуси в 2019 и 2020 годах вполне достижима - аналитик "Альпари Евразия"

23.12.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Целевой ориентир по инфляции в Беларуси не выше 5% в 2019 и 2020 годах вполне достижим. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА.

Цель не выше 5% по инфляции в Беларуси в 2019 и 2020 годах вполне достижима - аналитик "Альпари Евразия"

Вадим Иосуб полагает, что этот показатель вполне достижим, как и снижение инфляции до 4% в среднесрочной перспективе. При этом аналитик считает целесообразным ставить цель по инфляции в виде коридора. "Не все процессы, определяющие рост цен в стране, подвластны Нацбанку. Есть, например, административно регулируемые цены на товары и услуги, которые будут планово расти независимо от проводимой регулятором монетарной политики. Возможен импорт инфляции в случае ее серьезного роста в странах-партнерах по торговле. Вероятны сильные сезонные колебания цен, в первую очередь на сельхозпродукцию. Понимая это, разумно ставить цель по инфляции не до определенного уровня, как сейчас, а в виде коридора", - пояснил он.

"Логичней ставить цель в виде, например 5% и плюс-минус 0,5 процентного пункта. То есть считать приемлемым диапазон для инфляции 4,5-5,5%, а в перспективе - 3,5-4,5%. Ширину подобного коридора по инфляционной цели можно обсуждать. Это давно и хорошо зарекомендовавшая себя практика. Цели по инфляции устанавливаются в виде диапазона во многих странах - торговых партнерах Беларуси", - отметил эксперт.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси не исключает в следующей пятилетке целевой инфляции на уровне 4%. Вопрос планировалось обсудить с правительством с учетом различных структурных проблем, в первую очередь связанных с ликвидацией перекрестного субсидирования.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Целевой ориентир по инфляции в Беларуси не выше 5% в 2019 и 2020 годах вполне достижим. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика