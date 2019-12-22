В Сморгонском районе Renault насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Сморгонском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла вечером 21 декабря. По предварительной информации, 68-летний мужчина приехал в деревню Крево на автобусе и пошел пешком в соседний населенный пункт. На одном из перекрестков он стал переходить дорогу вне пешеходного перехода — и был сбит Renault Duster, которым управлял 34-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.