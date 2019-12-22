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Заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних в Брестском областном ЦГЭиОЗ

23.12.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центр наглядной профилактики Брестского областного ЦГЭиОЗ посетили заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних городских и районных исполнительных комитетов Брестской области.

Заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Гостям, каждый из которых представлял один из районов Брестской области, продемонстрировали оборудование, фото и видеоматериалы, возможности компьютерной программы, использующейся на занятиях с детьми, и представили итоги работы Центра за период его деятельности.

Заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Заведующая отделом общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ рассказала об истории Центра наглядной профилактики, начиная с идеи его создания, оборудования наглядными пособиями, до разработки графиков занятий, подчеркнув важную роль работы такого формата в профилактике потребления наркотических средств и психоактивных веществ, а также в формировании здорового образа жизни у молодежи. По словам Елены Николаевны, графики занятий составляются в согласовании с учреждениями образования для того, чтобы не помешать учебному процессу и не перегрузить учащихся.

О том, как проходят занятия, какие вопросы чаще всего задают дети и каково их мнение после посещения Центра, рассказали психологи отдела общественного здоровья Оксана Гурба и Вероника Коневега.

Заместители председателей комиссий по делам несовершеннолетних в Брестском областном ЦГЭиОЗ

По итогам встречи гости поблагодарили сотрудников за предоставленную возможность познакомиться с работой пока единственного в Республике Центра профилактики наркопотребления и наркозависимостей. В ходе знакомства с Центром были представлены информационно-образовательные материалы, которые используются в работе Центра. Также специалисты отдела общественного здоровья показали и рассказали о принципах работы и возможностях еще одного профилактического центра по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей.

Татьяна Сильвестрова, журналист отдела общественного здоровья

Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
Теги: знакомства
 
 
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