Смотрите: этот коттедж в элитных «Дроздах» нашли у тёщи экс-главы СК. Цена – почти $1 млн

Источник материала: KYKY

«Наша Нива» нашла объявление о продаже коттеджа в элитных «Дроздах» – минского микрорайона, где живет политическая верхушка, бизнесмены и спортивная элита. Как выснили журналисты, коттедж принадлежит 71-летней Антонине Романовой – теще бывшего председателя Следственного комитета Валентина Шаева. Он возглавлял СК с 2012-го по 2015-й.

Недостроенный коттедж находится на переулке Семковском; его оценивают в 1,9 миллиона рублей (почти 900 тысяч долларов). В объявлении о продаже пишут, что площадь участка – 0,12 гектара. В доме учтена планировка многого из того, что можно представить: большая гостиная, кабинет, три спальни, гардеробные комнаты, помещение для сауны, комната отдыха, терраса и так далее. Коттедж стоит на первой линии, с него открывается вид на водохранилище «Дрозды», а еще рядом – заказник «Лебяжий».

Сама владелица здания Антонина Романова живет в Глубоком (Витебская область). В беседе с журналистами она подтвердила, что Шаев – ее зять. С ее слов, коттедж в Минске она строила сама вместе с детьми. Но на вопрос «Нашей Нивы» о том, как получилось найти нужную сумму, Романова ответила, что «отчитываться ни перед кем не собирается».