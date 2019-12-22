Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, что 19 декабря около 23:20 на автодороге М-10 «граница РФ–Гомель–Кобрин» вблизи деревни Посеничи Пинского района неустановленным автомобилем был совершен наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.







Сотрудники уголовного розыска УВД и межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД, совместно с коллегами из Пинского РОВД, УГАИ Гомельского и Витебского облисполкомов и ОУР Железнодорожного РОВД Гомеля, установили, что ДТП, управляя автомобилем «Volvo CX13», совершил 27-летний житель Гомельской области.









Водитель задержан. Следователи дадут правовую оценку его действиям.



