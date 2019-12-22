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Задержан водитель, совершивший смертельное ДТП в Пинском районе
23.12.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напомним, что 19 декабря около 23:20 на автодороге М-10 «граница РФ–Гомель–Кобрин» вблизи деревни Посеничи Пинского района неустановленным автомобилем был совершен наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся.
Водитель задержан. Следователи дадут правовую оценку его действиям.
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Напомним, что 19 декабря около 23:20 на автодороге М-10 «граница РФ–Гомель–Кобрин» вблизи деревни Посеничи Пинского района неустановленным автомобилем был...
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