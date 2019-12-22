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Андрей Кашкан - победитель четвертого ежегодного турнира памяти Э. Петраша

23.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

21 ноября в Ивье прошел традиционный шахматный турнир памяти Э.Петраша. учрежденный газетой «Іўеўскі край». В нем приняли участие 11 человек из Ивья, Лиды, Вороново, Воложина.
Соревнования прошли по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени по 15 минут на партию, дополнительные две минуты предоставлялись участникам соревнований старше семидесяти лет (таких шахматистов было четверо).

Победу в соревнованиях одержал Андрей Кашкан из Воложина, вторым и третьим стали представители Вороновского района Константин Трекало и Станислав Чепик.
После окончания основного турнира прошел турнир по блицу с участием 10 шахматистов (по 5 минут на партию). Здесь ивьевчане выступили более успешно: Владимир Поболь и Чеслав Горбачевский заняли второе и третье места. А победителем снова стал Андрей Кашкан, выигравший девять партий из девяти.
О впечатлениях участников турнира читайте на страницах газеты «Іўеўскі край».

Андрей Кашкан - победитель четвертого ежегодного турнира памяти Э. Петраша

Андрей Кашкан - победитель четвертого ежегодного турнира памяти Э. Петраша

Андрей Кашкан - победитель четвертого ежегодного турнира памяти Э. Петраша

Андрей Кашкан - победитель четвертого ежегодного турнира памяти Э. Петраша

Андрей Кашкан - победитель четвертого ежегодного турнира памяти Э. Петраша

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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21 ноября в Ивье прошел традиционный шахматный турнир памяти Э.Петраша. учрежденный газетой «Іўеўскі край». В нем приняли участие 11 человек из Ивья, Лиды,...
 
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