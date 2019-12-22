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Вудкрофт прокомментировал десятое подряд поражение «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «зубров» прокомментировал итог матча с «Амуром». Напомним, после двух периодов минская команда вела со счетом 3:0, но в итоге проиграла 3:4, причем в основное время (
— Мне понравилось, как наша команда играла два периода. Мы здорово работали на льду и сражались с оппонентом. После первых двух периодов у нас были хорошие шансы на победу.
Во втором перерыве мы говорили с командой, что в третьем периоде нельзя дать ни малейшего шанса, чтобы соперник вернулся в игру, что нужно точно так же продолжать действовать на льду и тогда у нас буду шансы на победу.
К сожалению, в третьем периоде мы перестали делать и то и другое, перестали сражаться на льду. Пропала хорошая игра и соревновательный момент — мы стали проигрывать всю борьбу сопернику, из-за чего «Амур» смог вернуться в игру и победить в этом матче.
Это урок для нашей команды. Нельзя давать оппоненту ни малейшего шанса, игра длится не 40, а 60 минут. Ты должен бороться и играть на протяжении всего матча.
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