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Драка дальнобойщиков в Германии: задержан второй подозреваемый в избиении литовца
Источник материала: Tut.by
Немецкие полицейские задержали второго подозреваемого в избиении дальнобойщика из Литвы. Это его соотечественник, об этом
Напомним, инцидент
Полиция начала расследование по делу. После опроса свидетелей, один из которых, в частности, рассказал, что литовцу наносили удары руками и ногами, был установлен и задержан первый подозреваемый — 27-летний белорус.
21 декабря у полицейских появилась информация о местонахождении второго подозреваемого. Мужчину нашли недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний гражданин Литвы.
Оба нападавших заключены под стражу. Им вменяется попытка непредумышленного убийства.
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Оба нападавших заключены под стражу. Им вменяется попытка непредумышленного убийства.
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