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Драка дальнобойщиков в Германии: задержан второй подозреваемый в избиении литовца

23.12.2019 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкие полицейские задержали второго подозреваемого в избиении дальнобойщика из Литвы. Это его соотечественник, об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.


Фото: pixabay.com

Напомним, инцидент произошел 14 декабря в городе Реда-Виденбрюк. На стоянке крупного предприятия между тремя водителями грузовиков возникла ссора, переросшая в драку. В результате 47-летний литовец получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Полиция начала расследование по делу. После опроса свидетелей, один из которых, в частности, рассказал, что литовцу наносили удары руками и ногами, был установлен и задержан первый подозреваемый — 27-летний белорус.

21 декабря у полицейских появилась информация о местонахождении второго подозреваемого. Мужчину нашли недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний гражданин Литвы.

Оба нападавших заключены под стражу. Им вменяется попытка непредумышленного убийства.

 
 
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Оба нападавших заключены под стражу. Им вменяется попытка непредумышленного убийства.
 
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