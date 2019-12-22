﻿ Ангелы, Морозы, игрушки, украшения. Что есть на выставке-ярмарке мастеров Могилева. 21.by
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Ангелы, Морозы, игрушки, украшения. Что есть на выставке-ярмарке мастеров Могилева

23.12.2019 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выставочном зале Могилева работает рождественская выставка-ярмарка изделий могилевских ремесленников, пишет mycity.by. Тут есть изделия из глины, вязаные игрушки, куклы, свечи, украшения, открытки и многое другое. Все — ручной работы.


Пока выставка будет работать, тут будут проходить мастер-классы с участием известных могилевчан. Начало — в 17.00.

Выставка будет работать до 8 января 2020 года.








А тут смотрите программу новогодних мероприятий в Могилеве.

 
Теги: Могилев
 
 
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А еще можно попасть на мастер-класс к известным горожанам.
 
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