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Ангелы, Морозы, игрушки, украшения. Что есть на выставке-ярмарке мастеров Могилева
Источник материала: Tut.by
В выставочном зале Могилева работает рождественская выставка-ярмарка изделий могилевских ремесленников,
Пока выставка будет работать, тут будут проходить мастер-классы с участием известных могилевчан. Начало — в 17.00.
Выставка будет работать до 8 января 2020 года.
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А еще можно попасть на мастер-класс к известным горожанам.
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