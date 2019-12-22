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За лучшей жизнью во Францию: гродненские пограничники стреляли по россиянам-нарушителям

23.12.2019 16:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненские пограничники предотвратили две попытки нарушения государственной границы. В одном из случаев правоохранители применили оружие.


Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе «Рыболы» поступил сигнал сработки одного из участков сигнализационного комплекса. На место выехала тревожная группа. 

Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории. В связи с невыполнением законных требований правоохранителей, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие.

У задержанных граждан России 1985 и 1986 гг. рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Со слов «путешественников», они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз.


Второй инцидент произошел 21 декабря в Гродненском районе на участке погранзаставы «Брузги». По оперативной информации пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который решился на нарушение госграницы также в поисках лучших условий для жизни в странах ЕС. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Всем троим грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет, сообщает Госпогранкомитет.
 
 
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Гродненские пограничники предотвратили две попытки нарушения государственной границы. В одном из случаев правоохранители применили оружие.
 
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