За лучшей жизнью во Францию: гродненские пограничники стреляли по россиянам-нарушителям





Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе «Рыболы» поступил сигнал сработки одного из участков сигнализационного комплекса. На место выехала тревожная группа.





Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории. В связи с невыполнением законных требований правоохранителей, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие.





У задержанных граждан России 1985 и 1986 гг. рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Со слов «путешественников», они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз.









Второй инцидент произошел 21 декабря в Гродненском районе на участке погранзаставы «Брузги». По оперативной информации пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который решился на нарушение госграницы также в поисках лучших условий для жизни в странах ЕС. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.



