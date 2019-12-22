Шейман рассказал Лукашенко об успехах УДП

Источник материала: Ежедневник



фото: president.gov.by

23 декабря Александр Лукашенко провел встреч с управляющим делами президента Виктором Шейманом.

Шейман доложил об успехах в работе Управления делами президента. Ожидается, что годовая выручка от реализации продукции превысит 1,8 млрд рублей. Оборот внешней торговли товарами и услугами – достигнет более 300 млн долларов. Число подведомственных убыточных предприятий сокращено в три раза.

Президенту также было доложено о перспективных направлениях работы УДП. В частности, Шейман рассказал о производстве пластиковых лыж.

Обсуждались также сотрудничество с африканским регионом (Шейман курирует это направление) и кадровые вопросы.