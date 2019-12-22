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Роуминг между Беларусью и Россией отменят осенью

23.12.2019 17:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга», - отметили в Министерстве связи и информатизации Беларуси, передает БЕЛТА

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минсвязи и информатизации Беларуси сообщили, что подписана дорожная карта по отмене роуминга в Союзном государстве. Операторы связи России и Беларуси должны...
 
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