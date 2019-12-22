|
Роуминг между Беларусью и Россией отменят осенью
Источник материала: Myfin
«Руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга», - отметили в Министерстве связи и информатизации Беларуси, передает БЕЛТА
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минсвязи и информатизации Беларуси сообщили, что подписана дорожная карта по отмене роуминга в Союзном государстве. Операторы связи России и Беларуси должны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)