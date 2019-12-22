Роуминг между Беларусью и Россией отменят осенью

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by «Руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства. Она предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга», - отметили в Министерстве связи и информатизации Беларуси, передает БЕЛТА

Источник: Myfin.by

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