|
Трамп хочет приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне
23.12.2019 18:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: stuff.co.nz
Об интересе Дональда Трампа к этому предложению сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Как уточнил Лавров, Трамп заинтересован в визите, но его приезд зависит от графика, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об интересе Дональда Трампа к этому предложению сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)