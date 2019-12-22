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Трамп хочет приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне

23.12.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Трамп хочет приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне

фото: stuff.co.nz

Об интересе Дональда Трампа к этому предложению сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Как уточнил Лавров, Трамп заинтересован в визите, но его приезд зависит от графика, передает ТАСС.

Трамп получил приглашение приехать в Москву 9 мая 2020 года от Владимира Путина во время встречи на саммите G20 в Японии. Как сообщили в Кремле, американский президент отрегировал на приглашение одобрительно.


Помимо Трампа, на празднование дня Победы приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также главы Беларуси, Сербии, Кубы, Монголии, Чехии, Венесуэлы и Молдавии. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому также будет направлено приглашение на парад.

 
 
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Об интересе Дональда Трампа к этому предложению сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
 
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