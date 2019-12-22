Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Авиабаза Хмеймим в Сирии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости





Twitter @QalaatAlMudiq. Об этом сообщает пользователь@QalaatAlMudiq.

Как уточняет портал avia.pro, беспилотники несколько раз были направлены на Хмеймим и сирийскую военную авиабазу Хама. Все атаки были отражены. Инцидент произошел после ударов израильской авиацией по целям в пригороде Дамаска.





Отмечается, что есть свидетельства наводки на цели американскими военными. Издание пишет, что нападавшие не могли управлять беспилотниками из-за значительной удаленности сирийской и российской военных авиабаз от фронта, а за несколько часов до нападения в районе сирийской границы был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Он мог передавать информацию о местоположении российского и сирийского военных объектов.







