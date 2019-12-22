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Глава Boeing ушел в отставку

23.12.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Boeing Деннис Меленберг ушёл в отставку, говорится в сообщении на сайте компании. Временным исполняющим назначен Грег Смит.

С 13 января 2020 года пост главы компании займёт Дэйв Калхун.

«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперёд», — говорится в сообщении.

По словам Калхуна, он твёрдно верит в будущее Boeing и 737 MAX.

17 декабря компания Boeing сообщила, что планирует приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020 года.


Ранее сообщалось, что авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.

В конце октября компания создала фонд помощи в размере $100 млн семьям жертв крушений лайнеров 737 MAX.
 
 
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Глава Boeing Деннис Меленберг ушёл в отставку, говорится в сообщении на сайте компании. Временным исполняющим назначен Грег Смит.
 
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