Возможно, именно так будет выглядеть iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Известный японский ресурс Macotakara опубликовал фотографии и ролик, на которых запечатлен макет предполагаемого iPhone 12. Кратко об этом пишет ресурс 9to5mac.

Сразу отметим: гарантировать правильность подобного дизайна смартфона названные выше ресурсы не могут. Впрочем, он схож с тем, который раньше обсуждался в Сети.

В целом, устройство чем-то напоминает нынешний iPhone 11 Pro Max, но с более прямыми и острыми гранями корпуса. Как и говорил ранее аналитик Минг-Чи Куо, новое поколение iPhone в этом плане будет напоминать легендарный iPhone 4. Последний не так давно назвали лучшим смартфоном этого десятилетия.

На макете также заметно место, которое могут отдать под Smart Connector для подключения к аппарату стилуса Apple Pencil. Впрочем, поддержка последнего пока также не подтверждена.













Анонс нового поколения iPhone, как и всегда, ожидается в сентябре следующего года. Возможно, в марте компания также покажет обновленный iPhone SE 2, который станет самым доступным девайсом в линейке производителя.

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