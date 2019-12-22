|
Возможно, именно так будет выглядеть iPhone 12
Источник материала: Tut.by
Известный японский ресурс Macotakara
Сразу отметим: гарантировать правильность подобного дизайна смартфона названные выше ресурсы не могут. Впрочем, он схож с тем, который раньше обсуждался в Сети.
В целом, устройство чем-то напоминает нынешний iPhone 11 Pro Max, но с более прямыми и острыми гранями корпуса. Как и говорил ранее аналитик Минг-Чи Куо, новое поколение iPhone в этом плане будет напоминать легендарный iPhone 4. Последний не так давно
На макете также заметно место, которое могут отдать под Smart Connector для подключения к аппарату стилуса Apple Pencil. Впрочем, поддержка последнего пока также не подтверждена.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу отметим: гарантировать правильность подобного дизайна смартфона авторитетные «гаджетовые» ресурсы не могут.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)