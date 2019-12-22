The Guardian назвал Месси лучшим футболистом мира 2019 года

















Лучшим игроком планеты британцы назвали аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который в этом году вернул себе "Золотой мяч". Вторым в рейтинге стал защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, а на третьей позиции – его одноклубник Садьо Мане.





Топ-10 футболистов мира по версии The Guardian:





1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

3. Садьо Мане ("Ливерпуль")

4. Криштиану Роналду ("Ювентус")

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

7. Роберт Левандовски ("Бавария")

8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

9. Алиссон ("Ливерпуль")

10. Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона")





Напомним, в этом сезоне Лионель Месси собрал практически все футбольные персональные награды. Он уже завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы, затем был признан "Игроком года ФИФА", после чего выиграл свой шестой "Золотой мяч".