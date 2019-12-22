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Вакарчук выступил на корпоративе в Минске. Угадайте у кого?

23.12.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В партии "Голос" подтвердили факт выступления



Народный депутат Украины, председатель фракции "Голос" выступил на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks. Об этом сообщает телеграмм-канал "Новина".

Отмечается, что за выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

В партии "Голос" подтвердили факт выступления.

"Так, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - указано в сообщении пресс-службы "Голоса". 

Напомним, журнал "Фокус" опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. В первой двадцатке - председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук
 
Теги: Минск
 
 
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В партии "Голос" подтвердили факт выступления
 
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