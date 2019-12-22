Вакарчук выступил на корпоративе в Минске. Угадайте у кого?









Народный депутат Украины, председатель фракции "Голос" выступил на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks. Об этом сообщает телеграмм-канал "Новина".





Отмечается, что за выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.





В партии "Голос" подтвердили факт выступления.





"Так, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - указано в сообщении пресс-службы "Голоса".





Напомним, журнал "Фокус" опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. В первой двадцатке - председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук