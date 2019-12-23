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В Дубровно состоялось учредительное собрание Молодежной палаты третьего созыва

24.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В Дубровно состоялось учредительное собрание Молодежной палаты третьего созыва

Его главной целью стала организация деятельности этой молодежной структуры и выбор руководящего состава. Собрание прошло в формате открытого диалога.

Почетными гостями заседания стали Светлана Шурпакова, заместитель председателя Дубровенского районного Совета депутатов, главный редактор районной газеты «Дняпроўская праўда», Алла Ходикова, главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома, Оксана Петрикова, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома.


В Дубровно состоялось учредительное собрание Молодежной палаты третьего созыва


В Дубровно состоялось учредительное собрание Молодежной палаты третьего созыва

В приветственном слове Светлана Шурпакова призвала членов Молодежной палаты стать примером для своих друзей, одноклассников и всех молодых людей Дубровенщины в умении общаться друг с другом, быть толерантными и воспитанными, а также подчеркнула важность для старшеклассников гражданской инициативы и активной жизненной позиции.


В Дубровно состоялось учредительное собрание Молодежной палаты третьего созыва

—Быть в составе Молодежной Палаты не только почетное право, но и высокая ответственность. Вы представляете молодежь всего школьного сообщества и именно вам теперь решать, каким ему быть, — подчеркнула С. Шурпакова. — В ваших руках будущее нашего района, Республики Беларусь в целом. Будьте настойчивы в достижении цели, предлагайте интересные и креативные идеи. Становитесь настоящими лидерами молодежного движения, участвуйте в разработке и реализации актуальных для молодежи Дубровенщины программ и проектов.

Также Светлана Шурпакова пригласила членов Молодежной палаты к сотрудничеству с районной газетой, на страницах которой рассказывают об успехах в учебе, спорте, различных творческих конкурсах молодежи района.


В Дубровно состоялось учредительное собрание Молодежной палаты третьего созыва

На заседании был избран рабочий орган палаты, определен количественный и качественный состав постоянных комиссий. Участники собрания, путем открытого голосования выбрали нового председателя Молодежной палаты. Им стала Анастасия Котикова, учащаяся средней школы №2 г.Дубровно, заместителем избран Матвей Шайдоров, секретарем стала Кристина Тимошевская.

Кроме того, были утверждены постоянные комиссии, а также выбран их состав и председатели: комиссия по интеллектуально-познавательной деятельности (председатель Анна Царева), комиссия по патрио­тическому воспитанию и работе со СМИ (председатель Дарья Винкевич), комиссия по здоровому образу жизни (председатель Кирилл Горелов), по волонтерской деятельности (председатель Виктория Воронина).

Затем было предоставлено слово председателю Молодежной палаты Дубровенского района Анастасии Котиковой. Она поблагодарила присутствующих за оказанное доверие, пожелала всем творческих успехов, инициатив, активной жизненной позиции, плодотворной работы в Молодежной палате.


В Дубровно состоялось учредительное собрание Молодежной палаты третьего созыва

Татьяна Шкиндерова поздравила новоизбранных членов Молодежной палаты и вручила им удостоверения. После завершения собрания Молодежная палата третьего созыва приступила к работе. На первой сессии молодежной палаты постоянные комиссии разработали план своей работы.

Молодежная палата при Дубровенском районном Совете депутатов начала свою работу в 2015 году. Она создана с целью развития и осуществления инициатив молодежи, предоставления ей возможности участия в решении вопросов жизнеобеспечения населения, реализации социально значимых проектов на региональном уровне.

 

 
 
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  Его главной целью стала организация деятельности этой молодежной структуры и выбор руководящего состава. Собрание прошло в формате открытого диалога.
 
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