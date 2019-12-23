«Не все, кто на российских номерах, платят штрафы». Как ГАИ борется с лихачами-иностранцами

Источник материала: Tut.by

Многие водители знают, что на трассе М1 в нескольких местах расположены домики, возле которых постоянно дежурит инспектор ГАИ. Казалось бы, на дороге много радаров, зачем «вручную» кого-то останавливать? На самом деле домик этот больше «работает» с нарушителями скоростного режима из других стран — им ведь «письмо счастья» почтой не отправишь. AUTO.TUT.BY узнал, как гаишники привлекают к ответственности чужих лихачей и почему некоторые из них уходят от оплаты штрафа.





Каждый десятый штраф «за скорость» в этом году заплатил иностранец

Самой частой причиной ДТП с погибшими всегда было превышение скорости. Первые фотокамеры, фиксирующие гоняющих по дорогам автомобилистов, в стране появились 7 лет назад. Сегодня 540 камер постоянно передают информацию о нарушителях в «штаб»: на сервер, оттуда в отдел процессинга на контроль, а потом к сотруднику ГАИ, который без участия хозяина авто выносит постановление о превышении скорости и наложении штрафа.

Специалисты констатируют: там, где установлены датчики, скорость превышают только 3−5% водителей. В таких местах ДТП практически не происходит. Выходит, что камеры отлично работают на профилактику: 95−97% автомобилистов снижают скорость, увидев дорожный знак, который предупреждает: вас снимают. В ГАИ говорят, что в целом водители стали дисциплинированнее вести себя на дороге. Многие предпочитают использовать круиз-контроль, выбирая оптимальную скорость движения на всем своем пути, а не только на участках с фотоконтролем.

Большинство водителей-лихачей — наши земляки. В среднем за год белорусы получают почти 1,7 млн «писем счастья». При этом 85−90% штрафов нарушители оплачивают, в 10−15% случаев оплату штрафов взыскивают принудительно.

По данным Минфина Беларуси, автомобилисты заплатили штрафов по «письмам счастья» в 2018 году 12 млн рублей, а за 11 месяцев текущего года — 10,6 млн рублей.

Среди нарушителей скорости есть и водители авто, которые зарегистрированы не в Беларуси. Часть этих водителей — наши соотечественники, которые ездят на машинах с регистрационными номерами других государств, чаще всего — России. Еще попадаются гости республики из разных стран. Причем вторая категория гоняет на машинах и с иностранными номерами, и с белорусскими: это если авто взяли в аренду в Беларуси. Однако привлечь их к ответственности непросто, потому что постановление за превышение скорости в отношении иностранца формируется не автоматически и не рассылается, его копия вручается лично при остановке инспектором ГАИ.

— Система фотофиксации нарушений скорости считывает регистрационные знаки транспорта других стран, но никакой информации об иностранном владельце авто у нас нет, поэтому вынести постановление и выслать его копию мы не можем. Эта информация остается в нашей базе, на границу или в страну, где зарегистрирован автомобиль, мы ее не отправляем, — объясняют AUTO.TUT.BY сотрудники подразделения ГАИ, которые ведут административные процессы по фактам зафиксированных датчиками превышений скорости.





По закону привлечь к административной ответственности за превышение скорости можно в течение двух месяцев. Если за это время автовладельца не нашли — оштрафовать его не получится.

Еще в 1997 году Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан ратифицировали конвенцию о взаимном признании шести видов нарушений, фиксируемых инспекторами (вождение в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования инспектора об остановке и т.д.). Если, к примеру, нетрезвый водитель из Беларуси управляет автомобилем на территории России, в его отношении составляется протокол и применяется действующее в РФ наказание (штраф и лишение прав по суду). При этом материалы направляются в Беларусь, где автовладелец также будет считаться лишенным права управления, даже если заявит об утере водительского удостоверения, чтобы схитрить и ездить дальше. Аналогично происходит и с россиянами, лишенными прав на территории указанных стран. Кроме того, если водитель игнорирует решение о наложении судом штрафа, к принудительному взысканию подключаются судебные приставы.

В 2017 году велись разговоры о том, что правоохранительные органы России и Беларуси наладят обмен информацией о владельцах транспортных средств : готовился Проект межправительственного соглашения между странами. В случае его реализации «письма счастья» будут улетать из одной страны в другую.

В базе оператора Единой системы фотофиксации нарушений скорости числится «достаточно много» нарушителей-нерезидентов. Точное число в ГАИ не уточнили: такая статистика не ведется.

1 640 679 автовладельцев оплатили штрафы за нарушение скоростного режима за 11 месяцев текущего года;

из них 147 586 — нерезиденты Беларуси.

Как правило, нерезиденты-лихачи ездят на авто с иностранной регистрацией до той поры, пока их не остановит инспектор ГАИ. Бывает, что штраф нерезидентам уже выписан, но они его не оплачивают. Такая ситуация чревата последствиями: при последующем визите в Беларусь нарушителя могут просто не пустить в страну, причем в черный список можно попасть даже из-за одного «копеечного» неоплаченного штрафа. Например, так прошедшим летом произошло с Кристофером Райхе из Германии , который брал авто напрокат, превысил скорость, его сфотографировала камера, но он не знал об этом. Постановление о нарушении пришло на фирму проката авто, те сообщили в ГАИ, что за рулем был арендатор — немец, предоставили на него все данные. Так у Кристофера появился штраф, о котором он не знал.

«Чтобы штраф не платить, прикидываются, что по-русски не понимают»

Останавливают авто нерезидентов-«летунов» на специальных стационарных пунктах — тех самых домиках на трассе. Три из них расположены на М1, один — на Р21.

Мы побывали в одном стационарном пункте — в Столбцовском районе. Здесь постоянно дежурят инспекторы местной ГАИ и один гражданский сотрудник СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». За несколько километров до пункта установлена камера, которая считывает номера авто нерезидентов Беларуси. Если нарушение скорости за какой-то машиной числится, то сигнал об этом приходит на компьютер в пункт.





Времени, пока авто нарушителя движется к пункту, хватает, чтобы инспектор подошел к дороге и подал водителю сигнал об остановке. Хотя у дороги еще есть электронное табло, где крупным шрифтом дублируется номер машины, которой надо остановиться.



Примерно за 7 км до пункта контроля и оплаты установлена камера, которая сканирует номер авто нерезидента. Если за машиной числится нарушение скорости, то система посылает сигнал на пункт

— Редко, но догонять нарушителей приходилось, — признается Олег Супранович, инспектор Столбцовской ГАИ. — Хотя обычно водители останавливаются, а некоторые и просто так подъезжают, чтобы узнать, не «висит» ли на нем штраф.

Чаще всего инспекторам попадаются нарушители скорости на легковых авто с российскими номерами. Нередко за рулем такой машины гражданин Беларуси.



При приближении к пункту возле дороги установлено большое световое табло, на которое выводится номер автомобиля, которому надо остановиться



Потом инспектор ГАИ объясняет водителю, когда того «поймала» камера на скорость. Тут же протокол распечатывают на принтере и отдают «на память» нарушителю

Пока AUTO.TUT.BY находился в пункте, не проходило и пяти минут без того, чтобы система не оповестила, что приближается нарушитель скоростного режима. Примерно одинаковое количество их ехало на легковом и грузовом транспорте. Штрафы были небольшие — 0,5 базовой (12,75 рубля), другое дело, что на некоторых водителях их висело по несколько штук.

Вообще же, по статистике, на пункте контроля и оплаты «Колосово» летом в сутки задерживают около 100 нарушителей скорости, которых зафиксировала автоматическая камера, зимой — 30−40 нарушителей.



Оплатить штраф можно через платежные терминалы, установленные прямо в пункте: хочешь — картой, хочешь — наличными

— Помню, когда был чемпионат мира в Минске, ехал водитель-иностранец на легковой машине со «шлейфом» штрафов, в общем их было на сумму больше двух тысяч долларов. Не моргнув глазом, он тут же картой все оплатил, — вспоминает Дмитрий Евсейчик, напарник Олега Супрановича.

Хотя помнят гаишники и другие случаи, курьезные. Например, останавливают водителя на авто с номером европейской страны, инспектор ему предъявляет нарушение, а автомобилист в ответ машет руками, показывает знаками, лопочет что-то на иностранном, дает понять, что не понимает по-русски.

— А при проверке документов выясняется, что человек уроженец Беларуси или другой страны бывшего СССР, и ясное дело, что русский язык он знает, но не признается в этом. Тогда говорим ему: изымаем у вас водительские права до момента, пока штраф не оплатите, делать это нам позволяет законодательство. Вот тогда человек на русском отлично начинает говорить, бывает, что и матом в сердцах ругнется. Но штраф оплатит…

Стоит отметить, что для ведения административного процесса в отношении иностранца есть договоренность с бюро переводов, которое оперативно направляет на пункт контроля оплаты переводчика.

Мобильный пункт — сюрприз для иностранцев

Но поскольку стационарный пункт можно объехать по другой дороге, около двух лет назад нарушителей скорости среди нерезидентов начали выявлять на мобильном пункте контроля и оплаты. Там тоже работают сотрудники ГАИ и представитель оператора — СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Вот такую машину тоже нередко видят на дорогах водители.





По факту мобильный пункт контроля и оплаты — это микроавтобус Fiat, который раньше был кемпером с шестью спальными местами, плитой и санузлом. СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» его переоборудовало: из бусика убрали некоторую бытовую «начинку» и установили свое оборудование — камеры видеонаблюдения, терминалы для оплаты штрафов, компьютеры, принтер и другое. Но, по сути, это такой же пункт, в котором мы побывали ранее, только на колесах.

Мобильный пункт работает в разных областях Беларуси. Информация о его передвижениях заранее не сообщается. AUTO.TUT.BY застал его в Кобринском районе — этакий сюрприз для водителей-нарушителей, которые объезжают стационарные пункты контроля и оплаты, чтобы не платить штраф.





Принцип его работы аналогичен стационарному: на некотором расстоянии от микроавтобуса выставляется камера на треноге, считывающая иностранные номера авто нарушителей скорости. Сигналы о них передаются на компьютер в микроавтобусе, за которым сидит оператор. Тот по рации информирует об этом авто инспектора ГАИ, который в это время стоит возле дороги. Милиционер останавливает машины и просит водителей пройти в салон микроавтобуса — для разбирательства.





После наблюдений за работой мобильного экипажа отметим, что она не прерывалась больше чем на 2−3 минуты: оказалось, что загрузка здесь еще выше, чем на стационарном посту. Не успел инспектор ГАИ остановить одного нарушителя и направить его на «разбор полетов» в микроавтобус, как оператор сообщает по рации, что в их направлении едет еще один «летун».

За смену бригада привлекает к ответственности 50−60 водителей-нерезидентов зимой и 70−100 — летом.

Здесь так же, как в Столбцовском районе, довольно много легковых машин с российскими номерами. А вот грузовиков еще больше, чаще всего — польских.

— Командир, не я нарушал, я только два дня, как заступил на работу. Сейчас распечатку с тахографа принесу — увидите, — доказывает свою непричастность к превышению скорости белорусский водитель, который работает «на пана». На поверку так и есть: земляк скорость не превышал, за рулем был его сменщик, поэтому водителя отпускают.





Кстати, отметим, что когда нарушителей скорости инспектору ГАИ все-таки приходилось оформлять, это занимало совсем немного времени: минут пять-десять. Все потому, что вручную ничего делать не надо, даже паспорт нарушителя пропускался через сканер, который распознавал все данные, и постановление автоматически заполнялось. Водителю оставалось только расписаться на планшете.

У мобильного экипажа тоже есть воспоминания о «рекордных штрафах». Например, накануне украинский дальнобойщик заплатил 998 рублей — эту сумму он наездил за маленькие превышения в течение двух месяцев и попался инспекторам, когда срок привлечения к ответственности еще не прошел. А еще был водитель на легковушке, который «нагонял» на 2350 рублей. Он тоже совершенно спокойно оплатил штраф на месте.

Проверить нерезидента может почти любой экипаж ГАИ

Весной этого года инспекторы ГАИ при выявлении лихачей из других стран начали пользоваться планшетами. На гаджетах установлена программа «Мобильный инспектор», через которую сотрудники ДПС связываются с базой МВД и получают информацию о нарушениях ПДД нерезидентами.





Планшеты находятся в патрульном автомобиле ГАИ, и инспекторы могут использовать их по мере необходимости. При вынесении постановления его распечатывают прямо в автомобиле: для этого есть маленький принтер.





Планируется, что в ближайшее время оператор приобретет еще двести планшетов. Возможно, эти гаджеты в будущем будут использовать с видеокамерой, которая по аналогии с теми, что применяются на стационарных и мобильном ПКО, будет считывать номера авто и сигнализировать о выявлении нарушителей. В настоящее время стартовал пилотный проект, в котором тестируется совместная работа планшета и камеры.