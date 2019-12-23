Пограничники со стрельбой задержали нарушителей

Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе «Рыболы» поступил сигнал с одного из участков сигнализационного комплекса.
На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории, сообщили в Госпогранкомитете.
Как отметили в ведомстве, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие в связи с невыполнением законных требований правоохранителей.
У задержанных граждан России 1985 и 1986 гг. рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Нарушение закона они объяснили отсутствием шенгенских виз.
Обоим грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.