Пограничники со стрельбой задержали нарушителей

Источник материала: Аргументы и факты

Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе «Рыболы» поступил сигнал с одного из участков сигнализационного комплекса.

На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории, сообщили в Госпогранкомитете.

Как отметили в ведомстве, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие в связи с невыполнением законных требований правоохранителей.

У задержанных граждан России 1985 и 1986 гг. рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Нарушение закона они объяснили отсутствием шенгенских виз.