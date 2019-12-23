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Пограничники со стрельбой задержали нарушителей

24.12.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пограничники со стрельбой задержали нарушителей
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе «Рыболы» поступил сигнал с одного из участков сигнализационного комплекса.

На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории, сообщили в Госпогранкомитете.

Как отметили в ведомстве, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие в связи с невыполнением законных требований правоохранителей.

У задержанных граждан России 1985 и 1986 гг. рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Нарушение закона они объяснили отсутствием шенгенских виз.

Обоим грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет. 

Пограничники со стрельбой задержали нарушителей
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