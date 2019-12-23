Медведев назвал условия предоставления поддержки Беларуси

Не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр, сообщает ТАСС со ссылкой на Медведева.

«Работа проделана, карты согласованы и в принципе, если серьезно смотреть на интеграцию, мы можем перейти к ее форсированному продвижению, а именно исполнить то, что в этих картах значится - с первой по тридцатую, принять унифицированное законодательство, чтобы это были настоящие законы», - сказал председатель правительства РФ.

«Все формы дополнительной поддержки, помимо того, что у нас и так продвинутые отношения, практически 8 млрд Беларусь имеет российских кредитов, - дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», - добавил Дмитрий Медведев.

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