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МАРТ подготовил проект постановления об ограничении продажи жевательных смесей с никотином

24.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ подготовил проект постановления об ограничении продажи жевательных смесей с никотином

 Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило проект постановления Совета Министров, направленного на введение отдельных ограничений и запретов при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями (так называемыми жевательными смесями). Информация об этом размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

В частности, предлагается запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет, методами открытой выкладки и самообслуживания, в форме разносной торговли, на рынках, с использованием сети Интернет и др. Проект постановления будет вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси с 26 декабря.

Как свидетельствуют результаты исследований, проведенные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий», потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курильщиками. В итоге происходит быстрое формирование привычки, развитие психологической и физической зависимости.

По мнению МАРТ, сложившееся положение на рынке нетабачных никотиносодержащих изделий предопределило необходимость введения ограничений их продажи. «Оборот таких изделий в настоящее время законодательством не регулируется. Вместе с тем они весьма популярны, в том числе среди молодежи. Сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как снюс, что является введением потребителя в заблуждение», — отметили в министерстве.

С февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и жевания (снюс, насвай и другие), изготовленных из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.

https://www.belta.by

 
 
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